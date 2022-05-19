Командование "Азова" до сих пор на заблокированном заводе: "Калина" выступил с видеообращением

Заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь говорит, что все командование полка до сих пор находится на "Азовстали".
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), несмотря на заявления росСМИ о сдаче в плен, до сих пор находится на мариупольской "Азовстали".
Вечером 19 мая он выступил со срочным видеообращением.
"Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся!" – сказал "Калина".
Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.
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