Командование "Азова" до сих пор на заблокированном заводе: "Калина" выступил с видеообращением

Командование "Азова" до сих пор на заблокированном заводе: "Калина" выступил с видеообращением

Заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь говорит, что все командование полка до сих пор находится на "Азовстали".

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), несмотря на заявления росСМИ о сдаче в плен, до сих пор находится на мариупольской "Азовстали".

Вечером 19 мая он выступил со срочным видеообращением.

"Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся!" – сказал "Калина".