Командование не спешит разрешать ситуацию с "дебильными задачами" на фронте, – комбат 47 ОМБр Ширшин

Александр Ширшин

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Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин заявил о нежелании командования решать системные проблемы и реагировать на его обращение, в частности, по поводу неоправданных потерь личного состава во время боевых действий на Курщине.

Об этом он рассказал в эфире Свобода LIVE Источник.

«Я ожидал нормального, конструктивного разговора со стороны Генерального штаба и высшего руководства. Были люди, которые обращались, были готовы, хотели решить проблему — а она действительно очень системная, очень распространена в Вооруженных силах. И кто-то этим продолжает заниматься. Но в общем, создается впечатление: те, кто должен это сделать и к кому это было адресовано, учитывая результаты проверки, о которых я написал, не очень хотят решать», — отметил Ширшин, не называя конкретных лиц.

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Он пояснил, что обращения с оценкой обстановки и аргументацией неоднократно поступали в высшее командование, но почему-то не слышали. Ширшин также выразил сомнения, что озвученные проблемы действительно будут решены, хотя намерена в дальнейшем добиваться изменений в армии.

Какие изменения требует комбат?

Ширшин перечислил ряд вопросов, требующих решения:

управленческие изменения по постановке задач;

оценка обстановки и планирования предварительных мер;

создание соответствующих условий выполнения задач;

вопросы принятия решений и границ ответственности;

восстановление и подготовка пехоты;

комплектация подразделений.

«Сегодня у нас был разговор с Генеральным штабом — я озвучил некоторые из этих вопросов. Не знаю, что они с этим будут делать. Потому что у меня есть определенные сомнения», — добавил комбат.

Ранее Ширшин заявлял, что поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но «последние месяцы создается впечатление, что нас пытаются стереть».

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Служебная проверка и заключение

По мнению Александра Ширшина, это несправедливое заключение служебной проверки, по результатам которой он был признан «недисциплинированным».

«Проблема в том, что это было сделано несправедливо, даже указанные причины, почему они так сделали, не соответствуют действительности», — подчеркнул он.

Рапорт об отстранении его от должности пока не удовлетворили.

«Я ожидаю решения, продолжаю выполнять обязанности, нахожусь непосредственно при управлении батальоном», — добавил комбат.

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Нынешние заявления Александра Ширшина в командовании Вооруженных сил Украины пока не комментировались.

Напомним, Скандал с 47-й отдельной механизированной бригадой Магура, а именно заявление командира батальона Александра Ширшина, возникло небезосновательно и свидетельствует о кризисе на фронте.

По мнению бывшего представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, комбат не смог достучаться до соответствующих чиновников, используя внутренний коммуникационный канал.

«Это действительно серьезная проблема… Несмотря на достаточно положительные реляции по поводу того, что мы до сих пор контролируем некоторые регионы Курской области РФ, возникает абсолютно правильный вопрос: цена того содержания», — отметил Селезнев.

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Аналитик подчеркнул, что Украина должна анализировать ошибки и не допускать в будущем. Необходимо производить так называемый постоперационный разбор.