Командование оккупационной армии не достигло тех целей, которые оно ставило в последнее время – Сырский

В то же время Александр Сырский отметил, что противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого.

Командование русской оккупационной армии не достигло тех целей, которые оно ставило в последние месяцы.

Об этом написал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу на востоке страны", — сказал Александр Сырский, отвечая на вопрос о провале зимнего наступления армии РФ.

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"Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили – эти задачи у них действительно провалены", – добавил он.

Однако командующий Сухопутными войсками отмечает, что противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого.

Напомним, ранее Сырский рассказал о планах врага и сообщил, что российские оккупанты готовятся возобновить наступательные действия на Северском направлении.

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