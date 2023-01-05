Командование оккупантов поощряет изнасилования на захваченных территориях – NYT

Высшее российское командование поощряет сексуальное насилие оккупантов над украинцами.

Об этом изданию The New York Times рассказали в Офисе генпрокурора Украины.

По словам следователя из Офиса генпрокурора Анны Сосонской, следователи находят доказательства сексуального насилия россиян над местным населением на всех деоккупированных территориях.

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"Везде: Киевская область, Черниговская область, Харьковская область, Донецкая область, а также на Херсонщине", — отметила она.

Сосонская отмечает, что правоохранители зафиксировали такие военные преступления: изнасилование, принуждение к обнажению, сексуальные пытки — и не только женщин, но и мужчин и детей.

Представитель прокуратуры по ведению дел сексуального насилия Ирина Диденко рассказала, что существует четкая модель поведения, когда российские войска оккупируют территорию: "Прибывают наземные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования".

По словам Диденко, именно российское командование рекомендовало своим подопечным "пойти расслабиться". Так, в одном случае командир оккупантов сказал своим солдатам: "Хорошо, идите", и ждал у дома. Было слышно, как один солдат сказал: "Одну мы просто побьем, а эту мы изнасилуем".

В другом случае восемь российских военных изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту.

"Это не редкие случаи", — сказала Диденко.

Прокуратура открыла уже 154 дела о сексуальном насилии. Настоящая цифра, по ее словам, "намного, гораздо больше".

Диденко рассказала, что в одном из ранее оккупированных сел Киевской области психологи обнаружили, что каждая девятая женщина испытала сексуальное насилие. Сотни людей пострадали от сексуального насилия и пыток в российских изоляторах.

Жертвами оккупантов были люди от 80 лет до 4-летней девочки, которую принуждали к оральному сексу с солдатом. Речь идет о более чем десяти случаях групповых изнасилований, принуждении членов семьи наблюдать за сексуальным насилием над родственником и сексуального насилия над задержанными.

Ранее бежавший из РФ в Испанию оккупант рассказал о преступлениях российских солдат под Бучей. В частности, он подтвердил факт изнасилования женщины и ее дочери в селе Андреевка Макаровской громады.

Также сообщалось, что российские оккупанты в Луганской области толпой изнасиловали 12-летнюю девочку.

75-летняя учительница из-под Херсона рассказала, как оккупант ее зверски насиловал в ее гостиной.

Оккупанты подвергают сексуальному насилию не только украинцев, но и своих сослуживцев. Так, боевики так называемой "ЛДНР" жаловались, что их систематически насилуют кадыровцы.

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