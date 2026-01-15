Командование оккупантов отстранило генерала «мясника» из-за провала под Добропольем

Сухраб Ахмедов / © из соцсетей

Командование российских оккупационных войск отстранило двух генералов после провала массированных атак на украинские позиции на Добропольском направлении, которые не принесли результатов и привели к значительным потерям.

Об этом сообщает 1-й корпус НГУ «Азов».

По данным украинских военных, с должности сняли заместителя главнокомандующего ВМФ РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, получившего летом 2025 года звание «героя России».

Он командовал группировкой морской пехоты, в состав которой входили две дивизии, две бригады и полк, действовавшие против сил обороны Украины на Добропольском направлении.

Ранее также был отстранен командующий 51-й армией РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, который также имеет звание «героя России».

Украинские военные отмечают, что обоих генералов сняли с должностей из-за отсутствия какого-либо результата. Массированные пехотные и механизированные атаки с применением десятков единиц бронетехники не смогли прорвать оборону Украины.

«Единственный результат противника — значительные потери в личном составе и технике», — отмечают в 1-м корпусе НГУ Азов.

По информации подразделения, с августа прошлого года, когда корпус занял определенную полосу обороны, российские войска потеряли на этом направлении почти 23 тысяч военных и более 360 единиц тяжелой техники.

Снятие Ахмедова и Мильчакова украинские военные называют прямым признанием провала российской тактики на Добропольском направлении.

«Добропольское направление — место, где постоянно гибнут российские солдаты и заканчиваются карьеры генералов», — подчеркивают в ВСУ.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин присвоил звание «героя России» уроженцу Чечни, генерал-лейтенанту Сухрабу Ахмедову.

Мы ранее информировали, что на Добропольском направлении Донецкой области идут непрерывные бои.