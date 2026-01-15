- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 2 мин
Командование оккупантов отстранило генерала «мясника» из-за провала под Добропольем
Также был отстранен командующий 51-й армией РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков.
Командование российских оккупационных войск отстранило двух генералов после провала массированных атак на украинские позиции на Добропольском направлении, которые не принесли результатов и привели к значительным потерям.
Об этом сообщает 1-й корпус НГУ «Азов».
По данным украинских военных, с должности сняли заместителя главнокомандующего ВМФ РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, получившего летом 2025 года звание «героя России».
Он командовал группировкой морской пехоты, в состав которой входили две дивизии, две бригады и полк, действовавшие против сил обороны Украины на Добропольском направлении.
Ранее также был отстранен командующий 51-й армией РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, который также имеет звание «героя России».
Украинские военные отмечают, что обоих генералов сняли с должностей из-за отсутствия какого-либо результата. Массированные пехотные и механизированные атаки с применением десятков единиц бронетехники не смогли прорвать оборону Украины.
«Единственный результат противника — значительные потери в личном составе и технике», — отмечают в 1-м корпусе НГУ Азов.
По информации подразделения, с августа прошлого года, когда корпус занял определенную полосу обороны, российские войска потеряли на этом направлении почти 23 тысяч военных и более 360 единиц тяжелой техники.
Снятие Ахмедова и Мильчакова украинские военные называют прямым признанием провала российской тактики на Добропольском направлении.
«Добропольское направление — место, где постоянно гибнут российские солдаты и заканчиваются карьеры генералов», — подчеркивают в ВСУ.
Ранее сообщалось, что диктатор Путин присвоил звание «героя России» уроженцу Чечни, генерал-лейтенанту Сухрабу Ахмедову.
Мы ранее информировали, что на Добропольском направлении Донецкой области идут непрерывные бои.