"Командование отправляет насмерть": оккупанты отказываются идти на штурм в Белогоровке

Количество штурмов врага на этом участке фронта в последние дни уменьшилось из-за погодных условий.

На Северском направлении оккупанты пытаются захватить Белогоровку в Луганской области. Однако они очень плохо ориентируются на местности и из-за этого ограниченных в проведении тактических штурмов.

Такое мнение высказал начальник артиллерии 1-го аэромобильного батальона 81-й ОАэмбр ДШВ ВСУ Максим Антонов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что россияне уверены, что если им удастся взять данный населенный пункт, то они смогут провести инженерное оборудование позиций, а затем смогут накопить резервы и выдвинуться на Северск с целью его окружения.

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"Личный состав противника довольно плохо ориентируется на местности. Это показала практика боевых действий. Военнослужащие РФ, которых мы брали в плен, не ориентировались на местности. Поднимали в воздух коптеры и штурмовая группа уходила под коптеры", — заметил военный.

Также Максим Антонов отметил, что военнослужащие диктатора имеют большой страх погибнуть или получить ранения, поэтому отказываются идти на штурм на Северском направлении.

"Например, идет первая штурмовая группа, потом вторая, третья. И каждая терпит неудачу. У остальных, сидящих и видящих эти неудачи, появляются мнения, что возможно командование их отправляет насмерть. Это было неоднократно видно из перехватов — командиры им просто в эфире угрожали убийством из-за отказа выполнять определенные задачи", – отметил начальник артиллерии.

По словам Антонова, возле населенного пункта Белогоровка уменьшилось количество вражеских дронов-разведчиков "Орлан". По его мнению, это связано с погодой и работой украинских расчетов зенитных FPV-дронов.

Напомним, масштабная наступательная операция России рано или поздно закончится, и "превосходство" противника обернется его слабостью.

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