Она подчеркнула, что на фронте каждый день "бессмысленно и безрезультатно" теряют людей.
Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" отдельного батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова обвинило высшее военное командование в игнорировании реалий фронта и "систематическом уничтожении собственного войска".
Об этом Михайлова написала в Facebook.
"Командование переходит границы разумного: артиллеристов бросают в штурмы, потому что "нет снарядов". Так что медиков скоро отправят в окопы, потому что "нет пехоты" которую надо спасать?", — говорит Михайлова.
По ее мнению, подобные действия являются самоуничтожением. Несмотря на громкие слова о "героизме" и "необходимости".
"Приказы типа "восстановить утраченные позиции" звучат просто и эффектно, особенно из тыловых штабов. Но те, кто дает эти приказы, не знают, что такое держать круговую оборону, умолять о огне запрета или отчаянно ждать эвакуации, которой не будет. не стратегия и не военное искусство. Это жестокое игнорирование реалий фронта", - говорит парамедик.
Она подчеркнула, что на фронте каждый день "бессмысленно и безрезультатно" теряют людей.
"И вместо того чтобы честно признаться в провалах и искать новые подходы, нас кормят иллюзиями о контроле ситуации", – жалуется Михайлова.
Алина Михайлова назвала ключевые проблемы:
- Игнорирование реалий фронта. Решения принимаются людьми, не имеющими реального представления о положении дел.
- Отсутствие ответственности.
"Отправлять людей насмерть легко, когда ты сам остаешься в тылу", — подчеркнула парамедикиня.
- Деградация армейского потенциала. Постоянные потери квалифицированных кадров без попыток сохранить их ведут к катастрофе.
"Это не "героизм", это систематическое уничтожение собственного войска. Реальность не меняется от молчания. Мы должны перестать прятаться за лозунгами и начать признавать ошибки. Иначе мы потеряем все — не только позиции, но и саму армию", — подытожила парамедикиня. Волков Да Винчи".
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