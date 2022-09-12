Командование пытается трусливо убежать: пленный оккупант рассказал СБУ о полной деморализации

Контрнаступление украинских войск окончательно деморализовало оккупантов, потерявших веру в победу.
Российская армия утратила веру в победу после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении.
Об этом рассказал пленный российский оккупант, видео опубликовала прессслужба СБУ.
Как отмечается, российский захватчик, который с марта дислоцировался в Чугуевском районе Харьковской области, говорит, что контрнаступление ВСУ окончательно деморализовало оккупантов — те потеряли веру в победу.
"За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", — подчеркнул оккупант.
Он также добавил, что командование бросило своих подчиненных на произвол судьбы. В то же время оккупанты фактически были сожжены огнем украинских защитников на подходе к Шевченковскому.
Самому же оккупанту повезло, потому что он вовремя сдался в плен.
Напомним, что оккупанты утром обстреляли одну из громад Сумской области: зафиксировано 25 прилетов.
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