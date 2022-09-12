Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Командование пытается трусливо убежать: пленный оккупант рассказал СБУ о полной деморализации

Дата публикации
Просмотры
1226
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Командование пытается трусливо убежать: пленный оккупант рассказал СБУ о полной деморализации

Контрнаступление украинских войск окончательно деморализовало оккупантов, потерявших веру в победу.

Российская армия утратила веру в победу после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении.

Об этом рассказал пленный российский оккупант, видео опубликовала прессслужба СБУ.

Как отмечается, российский захватчик, который с марта дислоцировался в Чугуевском районе Харьковской области, говорит, что контрнаступление ВСУ окончательно деморализовало оккупантов — те потеряли веру в победу.

"За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", — подчеркнул оккупант.

Он также добавил, что командование бросило своих подчиненных на произвол судьбы. В то же время оккупанты фактически были сожжены огнем украинских защитников на подходе к Шевченковскому.

Самому же оккупанту повезло, потому что он вовремя сдался в плен.

Напомним, что оккупанты утром обстреляли одну из громад Сумской области: зафиксировано 25 прилетов.

Читайте также:

Останутся ли украинцы без электроэнергии из-за отключения Запорожской АЭС

Останутся ли украинцы без электроэнергии из-за отключения Запорожской АЭС

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация