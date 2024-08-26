Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Командование РФ, несмотря на давление, не отказывается от цели захватить украинский город — ISW

Командование РФ, несмотря на давление, не отказывается от цели захватить украинский город — ISW

Российские военные. Иллюстративный / Фото: Associated Press

Россия продолжает перебрасывать с фронта войска на оборону Курской области.

Российское командование, невзирая на давление, не отказывается от цели оккупировать Покровск Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Похоже, что Россия передислоцировала части 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала части 11-й бригады ВДВ из более широкого района Часового Яра. Российское военное командование сопротивляется оперативному давлению из целью передислокации сил по приоритетной наступательной операции по захвату Покровска в Донецкой области и, вероятно, продолжит перебрасывать силы из менее приоритетных наступательных операций в другие части театра боевых действий на оборону в Курской области", — сказано в сообщении.

Напомним, по информации ОТУ "Харьков", ВСУ уже несколько месяцев блокируют оккупантов на агрегатном заводе возле Волчанска.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация