Командование РФ, несмотря на давление, не отказывается от цели захватить украинский город — ISW

Россия продолжает перебрасывать с фронта войска на оборону Курской области.

Российское командование, невзирая на давление, не отказывается от цели оккупировать Покровск Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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"Похоже, что Россия передислоцировала части 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала части 11-й бригады ВДВ из более широкого района Часового Яра. Российское военное командование сопротивляется оперативному давлению из целью передислокации сил по приоритетной наступательной операции по захвату Покровска в Донецкой области и, вероятно, продолжит перебрасывать силы из менее приоритетных наступательных операций в другие части театра боевых действий на оборону в Курской области", — сказано в сообщении.

Напомним, по информации ОТУ "Харьков", ВСУ уже несколько месяцев блокируют оккупантов на агрегатном заводе возле Волчанска.

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