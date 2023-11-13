Командование РФ планирует изменить тактику и подходы к боевым действиям: эксперт назвал признак

Александр Коваленко рассказал, как оккупанты планируют в условиях бездорожья решать логистические вопросы, устраивать рейды и диверсионно-разведывательную деятельность.

Командование российских войск планирует в перспективе изменить тактики и подходы к ведению боевых действий против Украины, о чем свидетельствует закупка у Китая багги Desertcross 1000-3.

Такое мнение в Сети высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он обратил внимание, что в России объявили о закупке у Китая багги Desertcross 1000-3 производства AODES. Страна-агрессор заявляет, что в войска уже передано более 530 таких багги. В настоящее время готовится контракт на закупку еще около 1600 единиц.

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"Как-то данная новость не особо отзеркалила в нашем информационном пространстве. А зря. Вопрос в том, что такие поставки говорят об изменении тактики и подхода к ведению боевых действий российским командованием в перспективе", – убежден Коваленко.

Характеристики багги Desertcross 1000-3 и планы оккупантов

Военно-политический обозреватель сообщил, что Desertcross 1000-3 – это багги с повышенной проходимостью. Это позволяет в условиях бездорожья решать логистические вопросы и эвакуировать раненых, осуществлять рейдовые мероприятия, проводить диверсионно-разведывательную деятельность.

"То есть командование РОВ (российских оккупационных войск – ред.) всерьез готовится к переведению по ряду участков войны именно в такую плоскость. К тому же, багги позволяют высокомобильно использовать дозорные группы для противодействия противнику. Например, из-за отсутствия мобильности РОВ буквально на глазах теряют контроль над левым берегом Днепра", – обратил внимание Коваленко.

Багги Desertcross 1000-3/Фото: westcentralpowersports.com

Он не исключил на фоне закупки багги "распила" бюджетных средств РФ. Один такой багги в зависимости от комплектации россияне оценивают в 20-26 тыс. дол., хотя средняя стоимость – 16 тыс. дол.

По данным эксперта, на фронте багги Desertcross 1000-3 пока не видели.

Какая ситуация с багги в ВСУ

"В нашем информационном пространстве постоянно делаются акценты на дронах, занимающих в волонтерской деятельности основную часть, но кластер багги остается если не с минимальным, то вообще без внимания", – указал Коваленко.

В контексте багги он добавил, что у Украины есть неплохие наработки – как вот "Хищник" от винницкой группы Buggy для ВСУ. По словам Коваленко, на системном государственном уровне обеспечение войск такой техникой не отмечается. Он отметил, что тенденции по багги не стоит игнорировать.

Кстати, военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предупредил, что Украину ждет сложная зима, ведь российские войска будут использовать на фронте боеприпасы от северокорейских производителей.

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