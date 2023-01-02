Командование российской армии не провело работу над ошибками: Мусиенко об ударе ВСУ по Макеевке

В новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке раздался "хлопок", удар пришелся по 19-му училищу, где базировались оккупанты. Там могло погибнуть не менее 400 российских военных. Эксперты говорят, что оккупанты допускали такую ошибку и раньше.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко "24 каналу". Он подчеркнул, что россияне продолжают собираться огромными группами.

Военный обозреватель отметил, что подобные случаи были и в Мелитополе, во многих городах на Донбассе, в том числе и под Лисичанском.

По словам Мусиенко, российское командование не провело работу над ошибками, они почему-то ошибочно были убеждены, что такой концентрации военных ничего не угрожает.

"Это количество равно батальонно-тактической группе, оно все будет выведено из строя и будет уменьшена его боеспособность. Также там уничтожено по меньшей мере 10 единиц военной техники. Так что, конечно, стратегически это ошибка российского военного командования, но нам это к лучшему", — заявил он.

Мусиенко говорит, что кроме ошибки России, это была и проведенная разведка украинских военных – ВСУ установили местонахождение оккупантов и точно ударили в цель.

Военный обозреватель напомнил, что подобная огромная потеря оккупантов была летом 2022 года во время штурма реки Северский Донец в районе Белогоровки на Луганщине. Тогда они тоже потеряли целую батальонно-тактическую группу и много техники.

"Сейчас снова была подобная ошибка и поражение, которое займет свою страницу в истории этой войны", – считает Мусиенко.

Напомним, Минобороны РФ официально подтвердило гибель 63 военных в Макеевке. Украинский военный эксперт подчеркнул, что российское командование согнало в Макеевку мобилизованных, у которых были важные военные специальности.

Потери врага на 2 января: украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов в сутки

Читайте также: