Командование ВС РФ в Херсонской области шантажирует своих же военных: в чем причина

Командование России в Херсонской области заставляет своих военных продлевать контракты. В противном случае им не дают отпуска.

Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

По информации партизан, в 61-й отдельной бригаде морской пехоты на солдат оказывают давление и отпуск дают только тем, кто соглашается продлить контракт. При этом все больше военнослужащих пытаются скрыться из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления.

"В то же время проблемы с обеспечением только нарастают, зарплаты выплачиваются с задержками, а в случае гибели тебя даже не вывезут с поля боя — просто оставят или запишут как "пропавшего без вести"", — отметили представители движения.

Они добавили, что видят все больше подтверждений того, что российские командиры не учитывают потери и относятся к своим людям прежде всего как к ресурсу. Поэтому вполне ожидаемо, что люди отказываются продлевать контракты.

Также представители "АТЕШ" предложили, военнослужащим 61 обрмп присоединиться к их движению, чтобы помочь наказать своих командиров и приблизить окончание войны.

Напомним, представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили новые укрепления и объекты российской армии во временно оккупированном Крыму.

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