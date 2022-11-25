Командование ВСУ срочно обратилось к российским военным из-за незнания ими правил войны: видео

Россиянам напомнили, что неправильные действия при сдаче в плен могут быть расценены как симулирование капитуляции, вероломство и военное преступление.

В последнее время стало больше случаев, когда российские военные массово сдаются в плен ВСУ. Однако часть военных РФ не знает правил международного гуманитарного права.

Об этом говорится в обращении командования ВСУ к военнослужащим РФ, которое обнародовала пресс-служба Генштаба.

Среди россиян, сдающихся в плен, фиксируется полное незнание и непонимание правил войны, а именно международного гуманитарного права. Несоблюдение этих правил российскими военнослужащими вызывает в лучшем случае удивление.

“Быть военнопленным для российских военных означает, что личный состав ВСУ занимается физическим контролем над ними. Если под прикрытием сдачи в плен открывается огонь по украинским военным, а именно происходит симулирование капитуляции, это классифицируется как вероломство и военное преступление”, — говорится в обращении.

Военные сообщают, что подобные действия приводят к уничтожению симулянтов. Чтобы сдаться в плен Вооруженным силам Украины, нужно знать лишь два четких правила.

“Надо четко выразить свое желание сделать это. Поднять руки и выкрикнуть фразу о сдаче в плен. Не нужно проявлять враждебные действия и не нужно держать в руках оружие”, — добавили в командовании ВСУ.

Россиянам объясняют, что нужно выполнять все команды военнослужащих ВСУ и не сопротивляться. Если россияне хотят сдаться вместе с техникой, то надо развернуть дуло танка или БМП в противоположную ВСУ сторону.

Напомним, ранее Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны по факту совершения российскими войсками вероломства.

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