Командовать наступлением России на Украину назначен генерал с большим опытом работы в Сирии

Командовать наступлением России на Украину назначен генерал с большим опытом работы в Сирии

В то же время, если РФ не сможет изменить свою тактику, ей будет трудно добиться успеха даже в тех ограниченных целях, которые она себе установила, считают на Западе.

Россия реорганизовала командование своими военными операциями в Украине, в частности, новым командующим наступления назначен генерал Александр Дворников. У него большой опыт российских операций в Сирии.

Об этом пишет BBC.

В статье отмечается, что между российскими силами, вторгшимися в Украину 24 февраля, не было координации. Руководство ими происходило по каждому направлению раздельно.

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"Была действительно плохая координация между этими разными командованиями", – сказал западный чиновник, добавив, что российские войска никогда не учились работать таким образом.

Однако сегодня уже операциями в Украине руководит командующий Южного военного округа РФ – генерал Александр Дворников. Отмечается, что у него большой опыт российских операций в Сирии.

Западные чиновники также сообщили, что российское командование поэтапно отправляет новые силы на Донбасс вместо того, чтобы сделать паузу и дать военным должным образом перегруппироваться.

Считается, что Россия имеет чуть менее 100 доступных для операций батальонных тактических групп после их возобновления после боев.

"Если Россия не сможет изменить свою тактику и не будет гораздо эффективнее в использовании всех инструментов в свою пользу, если ей это не удастся сделать, тогда им будет трудно добиться успеха даже в этих ограниченных целях, которые они установили", – сказал западный чиновник.

Напомним, США видят признаки того, что Россия стремится набрать более 60 тыс. военных среди новобранцев и мобилизованных резервистов для усиления своих сил вторжения.

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