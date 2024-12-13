"Команду на выход не дают": журналистка назвала причины сложной ситуации под Курахово

Под Курахово в "Успеновском мешке" несколько украинских подразделений оказались в окружении. Все потому, что не было своевременной команды отойти на более выгодные рубежи.

Об этом заявила военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Кириенко описала, почему стал возможным "Успеновский мешок" под Курахово.

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"Успеновский мешок. Под Курахово. Почему он случился? Потому что не дали команду вовремя отойти на более выгодные рубежи. Когда фланги посыпались. Странное решение – сидеть на позициях, когда у тебя с трех сторон враг. Преступное, я бы сказала", – высказалась журналистка.

Она сообщила, что после этого российские войска зашли и с третьей стороны, и тогда украинские защитники оказались в окружении.

"Конечно враг заходит и с четвертой стороны. Очевидно. И все. Ты в окружении. Сейчас в успеновском мешке в окружении несколько подразделений. А команды на выход снова не дают", — говорится в сообщении.

По словам Кириенко, такие решения принимают не ротный или комбат, а "целый полковник тактической группировки Курач Валерий".

"Тот самый, что во времена ООС был командиром бригады и поддерживал официальным письмом мэра Одессы Труханова, которого обвиняли в хищении госсредств. Обещал тогда этот полковник уволиться из войска. Жаль, что его отговорили. Потому что сейчас разматывает не только бригаду, которой когда-то руководил. Но и соседние подразделения".

Сообщения военных о полковнике тактической группировки Валерие Кураче / Фото: Юлия Кириенко

Журналистка передала слова военных о том, что враг захватит Курахово до Нового года.

"Курахово падет до нового года. Так говорили осинтеры и военные аналитики. Так говорят и сами наши войска. Потому что вместо помощи подразделениям, подчиняющимся группировке "Угледар", — только расследование на комбригов. За то, что те хотели сохранить свою пехоту и дали команду (несмотря на запрет Курача) отойти. Мы говорим, что для нас важна каждая жизнь. Почему об этом забывают некоторые офицеры?" – резюмировала Кириенко.

Реакция ОСГВ "Хортица"

В ОСГВ "Хортица" отреагировали на появление в Сети и в медиа сообщений об оперативном окружении подразделений ВСУ в районе Успеновки Донецкой области. Там отметили, что сейчас украинские подразделения, задействованные в оборонных операциях на соответствующем участке фронта, "самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Ганновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником".

В ОСГВ акцентировали, что ВСУ активизируют действия, необходимые для защиты на этом и других участках фронта.

"Проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта предоставляется постоянно через официальные информационные каналы Вооруженных Сил Украины, военкорами и т.д. Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут привлечь противника к усложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага. Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины", – заявили в ОСГВ "Хортица".

Напомним, 12 декабря аналитики Deep State сообщали, что ситуация вокруг "Успеновского мешка" к югу от Курахово ухудшается, и подразделения ВСУ могут попасть в окружение.

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