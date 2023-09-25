Командующего Черноморским флотом РФ "закобзонили": эксперт объяснил, как это повлияло на оккупантов

После поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера, среди них — командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. Это сильный удар для оккупантов, ведь в разрушенном здании находилось множество каналов связи, поэтому теперь некому и как координировать флот.

Об этом рассказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире "Эспрессо".

“Во-первых, нет руководителя флота — человека, управлявшего всем процессом. Это же не только корабли, это хозяйство, снабжение, топливо, еда, вода, боеприпасы, разные склады, обучение. Сейчас нет макушки, которая может это обеспечивать. В аварийном режиме сейчас будут решать в российском Генштабе или в Кремле, как руководить Черноморским флотом, кто будет исполнять обязанности, кто и в каком здании будет находиться”, – говорит эксперт.

“В разрушенном здании Черноморского флота находится большое количество каналов связи – провода, правительственная связь. То есть здание не подлежит восстановлению, связи нет, как координировать Черноморский флот в море на местах тоже непонятно”, — отметил он.

«Конечно, это еще и имиджевая история. Страна, у которой нет флота, уничтожила командующего вражеским флотом во время большого совещания», — резюмировал Иван Ступак.

Что известно

22 сентября сообщалось, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар. Сначала раздалось несколько громких звуков, после чего российские оккупанты начали ставить в районе Севастополя дымовую завесу, чтобы избежать повторных атак, но это не помогло спасти здание от поражения.

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота повреждено "историческое здание". Также российские пропагандисты уверяли в успешной работе российской ПВО, которая вроде бы сбила "все пять украинских ракет".

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ранения получили российские генералы. Они находятся в тяжелом состоянии.

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