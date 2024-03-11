Командующего ВМФ РФ уволили из-за унизительных поражений в Черном море — The Telegraph

В России уволили командующего Военно-морским флотом (ВМФ) Николая Евменова, который занимал должность с мая 2019 года. После отставки Евменова, обязанности главнокомандующего ВМФ РФ были возложены на командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. Увольнение Евменова произошло после серии унизительных поражений ВМФ в Черном море, где военные корабли РФ были атакованы украинскими беспилотниками и ракетами.

Об этом пишет The Telegraph.

Адмирал Александр Моисеев прошел подводную подготовку во времена Советского Союза. Ему приписывают запуск первых коммерческих микроспутников в космос из атомной подводной лодки, которой он командовал, в 1998 году.

Российские СМИ процитировали неназванные источники, подтверждающие смену командования в верхушке российского ВМФ.

Однако ни Минобороны России, ни Кремль традиционно не комментируют очередные перемены военного командования.

Российский флот подвергался жесткой критике за то, что много раз потерпел поражения от Украины в войне.

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"Он (флот РФ – ред.) был фактически изгнан с оккупированного Крымского полуострова после того, как удары украинских беспилотников и ракет уничтожили несколько военных кораблей и подводных лодок, и он начал строить новую базу для своего Черноморского флота в пророссийском сепаратистском регионе Грузии, который расположен примерно в 600 км от Украины", — пишет издание.

Президент России Владимир Путин четырежды менял своего военного командующего в Украине после того, как его войска начали вторжение в феврале 2022 года.

Напомним, в России заменили командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова.

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