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Командующий армией Британии прогнозирует тяжелое положение на фронте для ВСУ

Командующий армией Британии прогнозирует тяжелое положение на фронте для ВСУ

ВСУ. / Фото: Associated Press

У Украины не будет инициативы в войне на протяжении месяцев.

Тяжелое положение на фронте для Украины будет еще несколько месяцев. Вооруженным силам Украины понадобится некоторое время, чтобы снова получить инициативу на поле боя в войне с Россией.

Об этом заявил начальник штаба обороны, командующий вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин, сообщает The Guardian.

По его словам, оккупанты сейчас "имеют успехи на тактическом уровне с захватом относительно малой территории". Радакин считает, что такое расписание сил вряд ли изменится в течение следующих месяцев. Подготовить контрнаступление Украина может не раньше конца лета, а вероятнее всего, отмечает британский военачальник, эти планы придется отложить до 2025-го.

Радакин отмечает, что в настоящее время Украина столкнулась с затруднительной ситуацией на суше из-за нехватки боеприпасов. Ведь поддержка оружия со стороны США тормозится в Конгрессе, а Евросоюз и Великобритания вместе не способны компенсировать этот дефицит.

"Я думаю, что это затруднительное положение, вероятно, будет продолжаться по крайней мере в течение следующих нескольких месяцев", — подчеркнул он.

Также Тони Радакин высказал мнение о том, что в настоящее время агрессор Россия не представляет серьезной военной угрозы для Великобритании или восточных членов НАТО, поскольку Кремль полностью вовлечен в войну против Украины.

По его словам, для новой агрессии ей нужно "восстановить свои танки и бронетехнику, запасы ракет большой дальности и артиллерийских боеприпасов и выйти из затяжной и тяжелой войны". Но вместе с тем Радакин отметил: "Я не говорю, что Россия не опасна".

Напомним, во время пресс-конференции 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что "сложно будет ближайшие месяцы". В частности, глава государства считает, что переломными станут выборы в США – "будем понимать, что произойдет".

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