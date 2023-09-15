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Командующий британской армией сделал заявление о контрнаступлении Украины

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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1945
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Командующий британской армией сделал заявление о контрнаступлении Украины

ВСУ. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Военный не поддерживает критику наступления ВСУ.

Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин не поддержал критику о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины происходит с трудом.

Об этом он сказал на выставке вооружений DSEI в Лондоне, сообщает The Guardian.

Тони Радакин отмечает, что украинские Силы обороны продолжают удерживать инициативу на фронте и оттесняют оккупационную армию назад.

Британский командующий возразил, что украинское контрнаступление "идет тяжело". Он отметил, что украинские защитники сдерживают россиян "на севере и продвигаются на южном направлении на расстояние от 10 до 20 км".

"Идея о том, что война – это чисто и аккуратно, и ее можно планировать и предвидеть – это абсурд", — подчеркнул Радакин.

Как сообщалось, главнокомандующий чешской армией генерал-лейтенант Карел Рехка заявил, что контрнаступление ВСУ продлится не несколько недель. По его словам, западным партнерам Украины нужно настроиться на длительную поддержку и готовы иметь дело с враждебной Россией даже после окончания войны.

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Дата публикации
Просмотры
1945
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