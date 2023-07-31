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Командующий Нацгвардией назвал подразделения армии РФ, которые воюют лучше всего

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Командующий Нацгвардией назвал подразделения армии РФ, которые воюют лучше всего

Полковник Александр Пивненко. Фото: пресс-служба Нацгвардии.

Александр Пивненко рассказал о тактике оккупационной армии РФ.

Тактика армии России в войне против Украины постоянно меняется. Враг имеет очень много артиллерии, а за счет массы людей и артиллерии оккупанты выполняют большинство своих задач, уничтожают позиции.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командующий Нацгвардии, полковник Александр Пивненко.

"Но все зависит от подразделений. Там есть обычные военные формирования, есть "мобики", есть "Вагнер", есть "Ахмат" и так далее. Нам нужно маневрировать, отходить, постоянно менять тактики, переформовываться", – рассказал он.

По мнению Пивненко, наиболее подготовленным подразделением армии РФ является ЧВК "Вагнер".

"По моему мнению, самые подготовленные из тех, с кем приходилось сталкиваться — это "Вагнер". Но там тоже есть нюансы: там есть штурмовые подразделения и есть мобилизованные "зеки", которые продолжают боевые действия в обороне. У них более жесткий подход, там не ценят человеческую жизнь. Поэтому и гонят их, за счет чего они иногда обнаруживают наши пробелы или наши точки ведения огня. Затем за счет артиллерии уничтожают огневые позиции и пытаются заходить", — рассказал командующий Нацгвардией.

Напомним, в ВСУ предупреждают, что россияне могут готовиться к новым мощным атакам.

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Дата публикации
Просмотры
452
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