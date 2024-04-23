Командующий Нацгвардией озвучил прогноз на летнее наступление РФ

Оккупанты будут "наседать" на Запорожье и Харьков.

Российские оккупанты в новом прогнозируемом наступлении "не принесут таких проблем, что командующие Сил обороны будут бегать в панике и не будут знать, что делать. Несмотря на неприятные "сюрпризы", враг не достигнет своей цели.

Такое мнение высказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко LIGA.net.

"Нет, мы готовимся. Да, противник будет делать неприятные для нас сюрпризы. Он будет действовать на тех направлениях, которых мы не ожидаем. Но своей цели он не достигнет ", — убежден Пивненко.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения мы не были готовы к проникновению противника вглубь страны.

"Но мы быстро перестроились по многим направлениям. Провели серьезную харьковскую операцию, россияне покинули Киев и Херсонщину", — говорится в сообщении.

Командующий Нацгвардией убежден и в том, что Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков.

"Даже если в направлении Киева попробуют что-то – это демонстрационные действия. Хотя я ожидаю определенных трудностей. Напор будет – они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут. Мы переместим линии столкновения и подразделения, применим резервы. Будем отрабатывать артиллерией с FPV-дронами. Всеми средствами. уничтожать ", — добавил Пивненко.

По его прогнозу, враг, возможно, сможет выполнить 10-15% своих целей.

"Но это не будет стратегическая победа. А вот после этого они будут думать, что дальше. Потому что, образно, на второй такой "выстрел" у них тоже не хватает боеприпасов", — добавил он.

Напомним, украинское политическое и военное руководство предупреждает об очередном наступлении россиян на фронте уже в конце мая – начале июня.

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