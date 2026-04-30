Командующий Нацгвардией ошарашил цифрой ежедневных потерь российской армии при скудных достижениях

Александр Пивненко

Вражеская армия РФ терпит значительные потери в войне против Украины — по меньшей мере тысяча человек в сутки. В то же время, ее продвижение остается медленным и дается большой ценой.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью LB.ua.

По его словам, главная цель российских сил — захват как можно большей территории для демонстрации успехов внутри страны. Однако реализовать эти планы оккупантам сложно.

«Они продвигаются очень медленно и с колоссальными потерями. Тысяча человек в день — это минимум для них», — подчеркнул Пивненко.

Ситуация на поле боя

Командующий отметил, что на тактическом уровне у российских войск есть ограниченные возможности для прорыва. В то же время, Украина сохраняет преимущество в качестве и разнообразии беспилотников, хотя на отдельных участках фронта враг может преобладать количественно.

Отдельное внимание он обратил на необходимость борьбы с операторами вражеских дронов, которые чувствуют себя относительно безопаснее.

Ставка на «мидлстрайки»

По словам Пивненко, украинские силы должны активнее развивать направление так называемых мидлстрайков — ударов по целям в тылу противника средней глубины.

Это позволяет уничтожать ресурсы и скопления врага еще до выхода на линию боевого столкновения.

«На тактическом уровне враг мало что может сделать, поэтому нам нужно усиливать медстрайки», — подчеркнул он.

Командующий Нацгвардией отметил, что война стремительно трансформируется: технологии на фронте обновляются примерно каждые несколько месяцев.

Быстрее всего развиваются беспилотники и наземные роботизированные системы

Эти технологии одновременно усложняют боевые действия, создавая так называемую «килзону» для обеих сторон.

Одной из острейших проблем остается эвакуация раненых. Из-за высокой угрозы на передовой она часто является чрезвычайно сложной или практически невозможной.

Пивненко отметил важность развития наземных роботизированных комплексов, которые могут выполнять логистические задачи и помогать спасать жизнь военных.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом остается защита пехоты, поскольку именно контроль над территорией определяется присутствием военных на земле.

Напомним, западные СМИ сообщают, что война РФ против Украины могла бы развиваться по-другому без участия КНДР.

Оружие и войска, предоставленные режимом Ким Чен Ина, поддерживали многолетние бомбардировки украинских городов, а также помогли отразить неожиданное вторжение на российскую территорию 2024 года.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что запасы противовоздушной обороны Украины могут иссякнуть уже в ближайшие недели из-за постоянных массированных атак России.

