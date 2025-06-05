Командующий Нацгвардией не видит смысла наступать на фронте: что он предлагает

Александр Пивненко / © из соцсетей

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Сейчас украинские военные на фронте должны стоять в обороне и наступать только на тактическом уровне, в тех направлениях, где у нас получается.

Такое мнение высказал командующий Нацгвардией Украины генерал Александр Пивненко в интервью на Youtube-канале Анны Максимчук.

«Но я считаю, что не нужно это делать постоянно и слишком постоянно на этом акцентировать внимание, потому что это (наступление — ред.) потеря людей. Ну, заберем мы 100 км против 2 км. Это изменит глобально? Нет. Потеряем больше людей? Да. На активную оборону нужно работать, нужно сделать килозону в 10 километров, чтобы просто противник не мог туда. И если он туда попадает — это гарантировано он „200“. Насытить подразделения настолько, чтобы просто противник только заходит 10-километровый район — все, он уничтожится. Тогда сам смысл войны меняется, понимаете? А потом наращивать. И придет время — и мы заберем свои территории. Здесь ничего страшного нет», — объяснил Пивненко.

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Ранее командующий Нацгвардией Пивненко откровенно рассказал, на каком этапе мобилизованные чаще всего бегут в СЗЧ.