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Командующий Объединенными Силами ВСУ Наев проверил боевую готовность на северном направлении (видео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
474
Время на прочтение
3 мин
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Командующий Объединенными Силами ВСУ Наев проверил боевую готовность на северном направлении (видео)

Фото: Командование объединенных сил ВС Украины

Украинские военные провели тренировки вблизи северной границы Украины.

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность и слаженность действий подразделений по отражению возможного вторжения противника на северном направлении с территории России и Республики Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных Сил ВСУ.

"Цель нашей работы на этом опорном пункте – проверка организации боевой службы и выполнения задач подразделением, а именно – насколько слажен личный состав, знают ли командиры, как правильно управлять подчиненными и как они будут действовать в случае необходимого усиления", – отметил Наев.

По сценарию тренировок враг прорвал границу, пытаясь продвинуться к позициям украинских защитников. В свою очередь, ВСУ сдержали захватчиков, отразив враждебное наступление при поддержке артиллерии.

Наев добавил, что по результатам учений защитники еще раз подтвердили свою боеготовность, профессиональное мастерство и все необходимые навыки.

В этот же день также состоялась проверка одного из подразделений пограничной службы, выполняющего задачи по охране государственной границы непосредственно на водном участке, разделяющем Украину и Беларусь.

Для того чтобы видеть в реальном режиме времени действия вооруженных сил и пограничной службы Беларуси, здесь организовано постоянное патрулирование.

"Охрана украинской границы налажена нашими пограничниками по соответствующим правилам. Они выходят на патрулирование прибрежной зоны трижды в сутки. Чтобы охватить как можно большую территорию, для мониторинга используют квадрокоптеры", — сообщил командующий.

Кроме этого, по словам генерал-лейтенанта, на этом участке уже прошли определенные мероприятия по фортификационному оборудованию, а также их усиление разными огневыми средствами.

Угроза со стороны Беларуси

Россия и Белоруссия продолжает совместное развертывание группировки войск на белорусской территории, которые могут привлечь на Волынском и Полесском направлениях.

В Генштабе ВСУ отметили, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага. В оборону Украины будут задействованы подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии. Враг несет огромные потери.

Украина начала строить стену на границе с Беларусью. Так, стену построили на трех километрах украинско-белорусской границы в Волынской области.

ВСУ обратились к белорусским и российским войскам с призывом не участвовать в войне России против Украины. В качестве альтернативы белорусам предложили свободу или жилье в военных городках.

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Дата публикации
Просмотры
474
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