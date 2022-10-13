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Командующий Объединенными силами ВСУ Наев рассказал, есть ли у России ракеты, чтобы обстреливать Украину

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Командующий Объединенными силами ВСУ Наев рассказал, есть ли у России ракеты, чтобы обстреливать Украину

Фото: Associated Press

Оккупанты обстреливают Украину ракетами из-за прихоти Путина и назначения нового руководителя войны против Украины.

В России еще достаточно ресурсов – ракет и других средств, чтобы периодически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру Украины.

Об этом 12 октября в эфире телемарафона сказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"В России достаточно военных ресурсов: ракет, других средств, наносящих повреждения гражданской инфраструктуре, нашим войскам. Поэтому сказать, что системные или несистемные — это все зависит от решений военно-политического руководства РФ и командования, осуществляющего управление наступательными операциями на территории Украины", – объяснил Наев.

Наев считает, что массированные ракетные удары связаны со многими аспектами: сменой руководителя стратегической наступательной операции, необходимостью показать военно-политическому руководству РФ, что они контролируют ситуацию после провальных действий в Харьковском и Херсонском направлениях.

Массированный ракетный обстрел Украины

Российские оккупанты 10 и 11 октября массированно обстреляли Украину из разных типов ракет. Россияне попали в центр Киева, из-за чего на месте трагедии погибли люди.

Также Россия 10 и 11 октября обстреляла энергетическую инфраструктуру Львовской области. Поэтому в регионе были проблемы с электроснабжением.

Также россияне продолжают обстреливать Николаев, Запорожье и Днепр.

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Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4157
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