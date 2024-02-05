Командующий Объединенными силами ВСУ назвал факторы, помешавшие РФ захватить Киев "за 3 дня"

По словам Наева, в первый месяц полномасштабного вторжения РФ важную роль сыграли противотанковые ракетные комплексы NLAW, JAVELIN и переносные ЗРК, такие как STINGER, предоставленные странами-партнерами.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, какие факторы предотвратили планы оккупантов захватить Киев "за три дня" в феврале 2022-го.

По его словам, Командование Объединенных сил накануне и начале полномасштабного вторжения:

установило дату и время возможного вторжения на территорию Украины, что способствовало своевременному приведению сил обороны Украины в готовность к отражению агрессии;

благодаря этим мерам удалось минимизировать потери;

было осуществлено оперативное развертывание сил обороны;

было остановлено продвижение противника в Одессу. Благодаря этим действиям Украина сохранила выход к Черному морю, а врагу не удалось оккупировать большую часть Николаевской и Одесской областей;

не было допущено оцепление группировки Объединенных сил на Востоке;

По словам генерала, в первый месяц полномасштабного вторжения РФ немаловажную роль сыграли предоставленные странами-партнерами противотанковые ракетные комплексы NLAW, JAVELIN и переносные зенитно-ракетные комплексы STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

Военнослужащие мобильных противотанковых огневых групп из засад уничтожали колонны бронетехники противника и нарушали логистическое обеспечение его подразделений. Мобильные группы ПВО, вооруженные переносными зенитно-ракетными комплексами, уничтожали самолеты и ударные вертолеты, уничтожали десант противника в воздухе.

"Образованные нами мобильные огневые группы оснащены современным вооружением и обучены поражать цели на максимально допустимом расстоянии. Под руководством наших специалистов построена долговременная линия обороны", – отметил Наев.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, в Киеве на Оболони правоохранители, ТРО и работники ТЦК разыскивали диверсионную группу врага.

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