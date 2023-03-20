Командующий Объединенными силами ВСУ оценил, может ли Россия начать наступление на новых направлениях

РФ сосредоточила усилия на развитии наступления в Луганской и Донецкой областях.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что сейчас у российской армии нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме как в Луганской и Донецкой областях.

Однако Россия пытается прибегать к наступательным действиям на Запорожском направлении, рассказал он в интервью РБК-Украина.

По его словам, учитывая, что РФ сосредоточила усилия на развитие наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно.

"Однако россияне пытаются создать воображение, что они готовят наступательные действия по другим операционным направлениям, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", — рассказал Наев.

Напомним, военный эксперт Иван Киричевский объяснил значение визитов Путина на временно оккупированные территории Украины. По его словам, это сигнализирует, что оккупанты готовятся отступать.

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