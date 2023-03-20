Командующий Объединенными силами ВСУ оценил результаты мобилизации в РФ

Российский диктатор Путин подписал указ "об объявлении частичной мобилизации в РФ", что фактически легализовало уже продолжающуюся скрытую мобилизацию и позволило властям проводить принудительный призыв для войны против Украины.

Такое мнение высказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина.

По словам эксперта, на сегодняшний день известно об отмобилизации ориентировочно 300 тысяч граждан России.

"Значительные потери противника в личном составе, увеличение количества военнослужащих, не желающих участвовать в боевых действиях, и отсутствие желаемого прогресса в наборе добровольцев заставило Кремль 21 сентября 2022 объявить частичную мобилизацию", — говорит эксперт.

Несмотря на это, Наев отмечает, что продолжение мобилизационных мер и, как следствие, колоссальные безвозвратные потери убитыми и ранеными вызывает немало проблем внутри самой России.

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"Речь идет и о росте недовольства режимом среди населения, и об организации протестных митингов, и о снижении доверия к высшему государственному руководству. Еще одна их проблема – это полное отсутствие мотивации среди мобилизованных, как перед отправкой на фронт, так и на поле боя", — резюмирует эксперт.

Ранее эксперт рассказал, сколько солдат Россия может мобилизовать за два-три месяца.

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