Командующий ОК "Південь" Шаповалов уходит с должности: что известно

Теперь Геннадий Шаповалов будет координировать военную помощь Украине в Висбадене.
Командующий Оперативного командования "Юг" Геннадий Шаповалов уходит с должности.
Об этом говорится в сообщении на странице оперативного командования "Юг" в Facebook.
Теперь Геннадий Шаповалов будет координировать военную помощь Украине в Висбадене. Там расположено место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины.
Назначение Шаповалова состоялось еще в конце января.
Напомним, ВСУ увеличили количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности.
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