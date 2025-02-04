Командующий ОК "Південь" Шаповалов уходит с должности: что известно

Теперь Геннадий Шаповалов будет координировать военную помощь Украине в Висбадене.

Командующий Оперативного командования "Юг" Геннадий Шаповалов уходит с должности.

Об этом говорится в сообщении на странице оперативного командования "Юг" в Facebook.

Теперь Геннадий Шаповалов будет координировать военную помощь Украине в Висбадене. Там расположено место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины.

Назначение Шаповалова состоялось еще в конце января.

Напомним, ВСУ увеличили количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности.

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