Командующий ССО посетил Бахмут: появились уникальные кадры визита

На видео видно, как группа защитников передвигается на бронемашине по размытым дождями дорогам Донетчины.

Командующий Сил спецопераций Украины бригадный генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут 26 апреля. На следующий день в ССО обнародовали видео визита.

Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба ССО.

Накануне Хоренко побывал в Бахмуте, где ознакомился с текущей ситуацией и пообщался с воинами подразделений Сил сопераций, обороняющих этот населенный пункт.

А теперь в пресс-службе ССО опубликовали некоторые моменты визита бригадного генерала, снятые на камеру GoPro.

Судя по опубликованному видео, Хоренко со своей командой прорывался к Бахмуту по дороге, которую постоянно обстреливают российские войска. На кадрах видно, как группа защитников передвигается бронемашиной по размытым дождями дорогам. Показано и пешее перемещение по разрушенным врагом городу. Также зафиксирован небольшой момент работы Хоренко с командой, по-видимому, в одном из местных укрытий.

Напомним, накануне британская разведка сообщила о тяжелых боях в западных районах Бахмута. Ключевым событием последней недели там стали бои в окрестностях, особенно возле села Хромово. В разведке объяснили, что Украина стремится сохранить контроль над своим маршрутом снабжения.

Как сообщал командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский, дальнейшая оборона Бахмута целесообразна, ведь в течение нескольких месяцев на этом направлении украинские войска сдерживают наступление врага и не дают ему увеличивать фронт.

"Мяса" хватает – воин ВСУ вышел в прямой эфир из Бахмута

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