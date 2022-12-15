Командующий Сухопутными войсками ВСУ: "Боеприпасы тратятся со скоростью, как во время Второй мировой"

Победа для командующего – это уничтожение врага и выход на границы 1991 года.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что сохранение поставок оружия в Украину является насущной проблемой, потому что только боеприпасы тратятся со скоростью, как во время Второй мировой войны.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью The Economist.

Сырский подчеркнул, что более актуальной проблемой в настоящее время является сохранение поставок оружия Украине от союзников.

Как сказал командующий, битвы выиграет та сторона, которая может достаточно быстро доставить снаряды к пушкам.

По его словам, победа Украины наступит тогда, когда "враг будет уничтожен, а мы стоим на своих границах".

Как пишет The Economist, "трезвая оценка текущей затруднительной ситуации свидетельствует о том, что он (Александр Сырский – ред.) неуверен, что это произойдет в ближайшее время".

"В ближайшем будущем Украина покажет то, что он описал, как "активную оборону". Впрочем, для врага могут быть неожиданности", – добавляет издание.

Сырский также отметил, что недооценивающий Россию обречен на поражение, а российская мобилизация не такая уж бестолковая.

"Скажу только, что мы внимательно изучаем противника. И каждый яд имеет противоядие", — добавил командующий.

По его словам, достаточно подготовленные российские солдаты сейчас массово появляются по всему восточному фронту.

Добавим, что в Генштабе ВСУ убеждены, что украинские войска смогут преодолеть "линию Вагнера" с помощью средств от международных партнеров.

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