Командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк принимал участие в тайной встрече топ-военных стран НАТО – Bild

Переговоры проходили за закрытыми дверями 27-29 августа в Дрездене.

В закрытой встрече высших армейских руководителей стран-участниц НАТО принимал участие командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, встреча состоялась 27-29 августа в Дрездене.

"Переговоры проходили за закрытыми дверями со вторника по четверг. Там же был и Александр Павлюк", – утверждает издание.

В переговорах приняли участие 35 стран, в основном из Европы, пишет Bild. Встречу принимал инспектор сухопутных сил Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс. Среди гостей – генералы из Нидерландов, Эстонии, Испании, Великобритании, Швеции, Албании, Греции, США.

Bild уточняет, что на встрече речь шла о новых оперативных штабах НАТО в Швеции и Финляндии, текущих угрозах и войне России против Украины.

Напомним, поводом для внеочередного заседания Совета Украина-НАТО стали массированные атаки России 26-27 августа по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.

Украина созывает заседание Совета «Украина-НАТО»

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