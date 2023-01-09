Командующий Сухопутными войсками ВСУ проверил позиции возле Бахмута и Соледара

Сырский проинспектировал позиции в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский объехал войска, обороняющиеся в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области.

Об этом пишет Military Media Center.

Так, в Соледаре командующий Сухопутными войсками непосредственно предпринял конкретные меры по организации обороны, усилив направления опрокидыванием дополнительных подразделений и степень огневого поражения противника.

"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев". Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские заявления о якобы захваченном Соледаре", — сказал Сырский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 8 января рассказал, что Сырский объехал находящиеся на подступах к Бахмуту и Соледару войска и отметил бойцов наградами за устойчивость.

Бои за Бахмут и Соледар

Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что на некоторых участках Донецкой области ВСУ понемногу продвигается вперед, однако враг тоже наступает. И в Соледаре действительно сложная ситуация.

Российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери. Украинские военные обороняют город от кафиров уже почти пять месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмут и Соледар перебросят дополнительные подразделения.

Украинские пограничники в Бахмуте захватили российский опорный пункт. оккупанты пошли на штурм утраченных позиций и поплатились.

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