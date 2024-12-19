Командующий ВМС рассказал, как изменилась ракета "Нептун" за 2 года

Он добавил, что модификации комплекса "Нептун" проходят под его непосредственным контролем.

Украинские ВМС стали частью элитного клуба, производящего крылатые ракеты. Современный "Нептун" существенно отличается от образца 2022 года.

Об этом сообщил Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью АрмияInform.

"Мы вошли в элитный клуб, выпускающий крылатые ракеты. После того как мы потопили "москву", то ВМС ВСУ получили даже первенство в этом клубе. Я возглавляю государственную комиссию по приему этих ракет. Фактически все модификации происходят на моих глазах", — заявил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины.

Он добавил, что активно сотрудничает с Героем Украины Олегом Коростелевым, который постоянно придумывает новые модификации, позволяющие увеличить дальность применения ракеты и улучшат меткость.

"К сожалению, все тайны и новые ТТХ не могу раскрыть, ведь это может сыграть на руку врагу, но точно уверяю, что "Нептун" 2022 года и 2024-го — это уже разные ракеты", — добавил Неижпапа.

Напомним, Украина увеличила производство крылатых ракет "Нептун".

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