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Командующий ВМС рассказал, почему остров Змеиный был важным для России

Командующий ВМС рассказал, почему остров Змеиный был важным для России

Остров Змеиный.

Остров был российским плацдармом для контроля судоходства по Дунаю.

В начале полномасштабного вторжения РФ, после захвата оккупационных войск Змеиного, остров стал плацдармом врага. В частности, для контроля судоходства по Дунаю и на подходах к портам "Большой Одессы" — "Черноморск", "Южный" и "Одесса".

Об этом он заявил в интервью "УП" рассказал командующий Военно-морскими силами вицеадмирал Алексей Неежпапа.

"С этого острова осуществлялись рейдовые действия катерами противника в Дунай. Они пытались минировать подходы к устью. Были даже огневые столкновения между этими катерами и катерами ВМС Украины непосредственно в самом Дунае", — подчеркнул командующий ВМС.

По его словам, с острова была обеспечена также изоляция района. Россия создала группировку в составе десантных кораблей, судов огневой поддержки, противоминных кораблей, а также ракетоносителей "Калибров".

"Последними руководил крейсер "Москва". На этом крейсере сделали командный пункт изоляции района и контроля воздушного пространства в зоне боевых действий", – заявил он.

Неижпапа говорит, что эти корабли совершили полную изоляцию от Крыма до Дуная, чтобы не допустить "корабли партнеров или гражданские суда в район ведения боевых действий".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го страна-агрессорка потеряла немало кораблей. Первая большая победа – была 13 апреля 2022-го, когда был утоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". В результате ракетного удара он затонул примерно в 128 км от Одессы.

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