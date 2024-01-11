Командующий ВМС рассказал, почему остров Змеиный был важным для России

Остров был российским плацдармом для контроля судоходства по Дунаю.

В начале полномасштабного вторжения РФ, после захвата оккупационных войск Змеиного, остров стал плацдармом врага. В частности, для контроля судоходства по Дунаю и на подходах к портам "Большой Одессы" — "Черноморск", "Южный" и "Одесса".

Об этом он заявил в интервью "УП" рассказал командующий Военно-морскими силами вицеадмирал Алексей Неежпапа.

"С этого острова осуществлялись рейдовые действия катерами противника в Дунай. Они пытались минировать подходы к устью. Были даже огневые столкновения между этими катерами и катерами ВМС Украины непосредственно в самом Дунае", — подчеркнул командующий ВМС.

По его словам, с острова была обеспечена также изоляция района. Россия создала группировку в составе десантных кораблей, судов огневой поддержки, противоминных кораблей, а также ракетоносителей "Калибров".

"Последними руководил крейсер "Москва". На этом крейсере сделали командный пункт изоляции района и контроля воздушного пространства в зоне боевых действий", – заявил он.

Неижпапа говорит, что эти корабли совершили полную изоляцию от Крыма до Дуная, чтобы не допустить "корабли партнеров или гражданские суда в район ведения боевых действий".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го страна-агрессорка потеряла немало кораблей. Первая большая победа – была 13 апреля 2022-го, когда был утоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". В результате ракетного удара он затонул примерно в 128 км от Одессы.

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