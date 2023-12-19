Командующий Вооруженными силами Латвии объяснил, почему Россия не собирается менять свои планы по Украине

У России есть возможности продолжать войну, поэтому она не пересматривает свои планы.

Россия в ближайшее время не собирается заканчивать войну против Украины или изменять свои планы по оккупации.

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Об этом заявил командующий Вооруженными силами Латвии Леонидс Калниньш, передает Радио Свобода.

Он заявил, что замораживать или заканчивать войну не выгодно России, но это также не нужно и Украине.

"России нужна хотя бы минимальная победа. Пока у нее такой победы нет. Это желание связано и с предстоящими выборами, и для того, чтобы мотивировать население поддерживать войну. По непроверенным, но многим источникам информации, примерно 70% населения России поддерживают войну, и мы должны это считаться", — заявил военный.

Калниньш отметил, что боевые действия не будут заморожены до тех пор, пока у России есть возможность мобилизовать своих жителей на фронт. Также Россия уже имеет способность удерживать военную индустрию, поэтому Кремль не будет менять своих планов.

Кроме того, латвийский военачальник отметил, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины благодаря профессионализму, самоотверженности и силе воли сумели сдержать фронт при очень сложных условиях.

"А перспективы зависят от способности самих украинцев мобилизовать свои ресурсы, но самое главное – насколько сильна будет поддержка Украины от стран Западной Европы и США", – сказал командующий Вооруженными силами Латвии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии допустил "значительные сдвиги" в войне РФ против Украины 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что Генштаб сообщает о сложной обстановке на востоке и юге.

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