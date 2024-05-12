Командующий войсками США намекнул, что британский спецназ действует в Украине

В Минобороны Британии ответили, правда ли это.

Глава Командования Сил специальных операций Соединенных Штатов Америки Брайан Фентон предположил, что в Украине действуют британские спецназовцы.

Генерал-лейтенант рассказал в интервью агентству AP о планах реструктуризации отрядов "зеленых беретов" на основе уроков, полученных от британского спецназа в Украине.

Война, по его словам, становится более высокотехнологичной, поэтому может потребоваться пополнение отрядов кибер-экспертами, пилотами военно-воздушных сил (ВВС) или криптологами.

“Эти идеи возникли на основе уроков, извлеченных из опыта, полученного в Украине, в основном глазами наших британских партнеров по специальным операциям. Они не только сделали это в своих формированиях, но очень быстро поняли, что им нужны другие элементы их объединенных сил", — сказал Брайан Фентон.

По его словам, британские спецназовцы нуждались в советах пилотов Королевских ВВС по эксплуатации беспилотников и военно-морского персонала, "чтобы помочь им понять способ навигации корабля в Черном море".

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В британском Министерстве обороны отказались комментировать эти слова.

"Это давняя политика сменяющих друг друга правительств не комментировать деятельность британского спецназа", — ответили в Минобороны.

В апреле 2022 года украинские командиры рассказали The Times, что британский спецназ обучал украинских новобранцев работе с британскими противотанковыми ракетами NLAW.

Высокопоставленный чиновник европейской обороны сказал Financial Times в феврале: "Все знают, что в Украине есть западные спецподразделения — они просто не признавали этого официально".

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил, смогут ли украинские военные и дальше удерживать линию фронта в восточной части страны, в частности в Харьковской области.

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