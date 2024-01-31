Командующий Воздушными силами неожиданно прокомментировал многочисленные взрывы и пожар в Крыму

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук прокомментировал серию взрывов, произошедших 31 января на территории оккупированного Россией Крымского полуострова.

Об этом он сказал в своем Telegram.

В частности, он напомнил, что в составе Воздушных Сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации, штатным местом базирования которой является аэродром Бельбек в Крыму.

"Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия!" – написал генерал Олещук в своем Telegram-канале.

Таким образом командующий фактически признал причастность Вооруженных Сил Украины к взрывам в оккупированном Крыму, которые стали возможным ответом на многочисленные ракетные обстрелы украинских городов со стороны российских оккупантов.

Взрывы в Крыму 31 января / Фото: Telegram / Крымский ветер

Напомним, 31 января во временно оккупированном Крыму прозвучала воздушная тревога. Тогда оккупанты, как обычно, закрыли Крымский мост. Так называемый "глава" оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные используют "средства маскировки".

Позже во временно захваченном Севастополе местные сообщили о мощных взрывах, а вблизи аэродрома Бельбек возник сильный пожар.

Так называемый "губернатор" Севастополя оккупант Михаил Развожаев традиционно заявил, что взрывы – это работа российской ПВО. Над городом якобы сбита цель, обломки которой упали на пустыре в районе Любимовки.

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