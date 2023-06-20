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Командующий Воздушными силами озвучил, сколько ракет РФ было уничтожено за май-июнь

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Командующий Воздушными силами озвучил, сколько ракет РФ было уничтожено за май-июнь

Сколько ракет РФ было уничтожено за май-июнь / Фото: Associated Press

В мае российские захватчики почти через день обстреливали города Украины ракетами и дронами.

Силами противовоздушной обороны в течение мая-июня было уничтожено 13 российских ракет Х-47 "Кинжал" и более 20 баллистических ракет, которыми армия захватчиков била по Украине.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"13 ракет Х-47 "Кинжал" уничтожено в течение мая-июня, а еще — более двадцати баллистических ракет и другого российско-иранского хлама!" – отметил он.

Напомним, российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, запустив дроны-камикадзе Shahed и ракеты.

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Дата публикации
Просмотры
401
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