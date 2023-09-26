Командующий Воздушными силами показал, как ночью сбивали "Шахеды" — видео

Противовоздушная оборона уничтожила 26 вражеских беспилотников в ходе очередной ночной атаки Украины.
В ночь на вторник, 26 сентября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed", выпустив 38 БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 26 дронов.
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал боевую работу противовоздушной обороны ночью 26 сентября.
"Мы все видим и мы не устали вас уничтожать! Боевая работа подразделений Воздушных Сил по вражеским ударным БпЛА типа "Shahed" 26 сентября 2023", — говорится в сообщении.
Напомним, в Воздушных силах показали, как сбивали ракеты на Одесчине в ночь на 25 сентября (видео).
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