Командующий Воздушными силами показал, как ПВО ночью сбивала российские ракеты: видео

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал боевую работу противовоздушной обороны ночью 21 сентября.

Как сообщил Олещук в Telegram, обнародовав эффектное видео.

"Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил ночью 21 сентября 2023 года", — отметил Олещук в описании к видео.

Командующий Воздушными силами поблагодарил всех, кто защищает небо.

Командующий Воздушных сил показал, как ПВО сбивала ночью вражеские ракеты

Напомним, в ночь на 21 сентября, российские стратегические самолеты Ту-95МС ночью запустили по Украине группу крылатых ракет. Мощные взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Львовской областях. В Херсоне оккупанты попали в общежитие, где находились люди. Это была одна из самых больших атак за последнее время.

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