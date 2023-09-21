Командующий Воздушными силами показал, как ПВО ночью сбивала российские ракеты: видео

Николай Олещук поблагодарил всех, кто защищает небо.
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал боевую работу противовоздушной обороны ночью 21 сентября.
Как сообщил Олещук в Telegram, обнародовав эффектное видео.
"Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил ночью 21 сентября 2023 года", — отметил Олещук в описании к видео.
Командующий Воздушными силами поблагодарил всех, кто защищает небо.
Напомним, в ночь на 21 сентября, российские стратегические самолеты Ту-95МС ночью запустили по Украине группу крылатых ракет. Мощные взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Львовской областях. В Херсоне оккупанты попали в общежитие, где находились люди. Это была одна из самых больших атак за последнее время.
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