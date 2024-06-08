Командующий Воздушными Силами показал как ВСУ сбили вражеский дрон – видео

Оккупационная армия России в ночь на субботу, 8 июня, нанесла ракетный удар по Украине и атаковала 13 беспилотниками "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили 9 БпЛА и одну Х-59.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук в своем Telegram-канале показал ночную боевую работу.

"Боевая работа подразделений мобильных огневых групп Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в ночь на 8 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

На кадрах военные уничтожили в ночном небе российский беспилотник.

Напомним, украинские дроны впервые атаковали Дагестан (видео).

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