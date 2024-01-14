Командующий Воздушными силами рассказал, что усилит авиацию ВСУ

Командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук полностью поддерживает позицию командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского относительно усиления возможностей ударной авиации для обеспечения наступательных и оборонительных действий Сил обороны.

Об этом Николай Олещук написал в своем Telegram-канале.

"Отмечаю, что Воздушные Силы рассматривали и рассматривают различные авиационные платформы для усиления и дальнейшего развития боевой авиации Украины. В приоритете сегодня, конечно, освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом. Я ежедневно на постоянном контакте с командующим Сухопутными войсками ВС Украины, руководителями группировок войск, и мы делаем все для того, чтобы обеспечить максимально возможное прикрытие войск от воздушных атак врага на разных направлениях", — подчеркнул он.

Олещук добавил, что сегодня на вооружении Воздушных Сил четыре основных типа боевых самолетов, однако постепенно их будет заменять западная техника.

Командующий Воздушными Силами ВСУ также подчеркнул, что Украина не исключает какую-либо помощь партнеров в многоцелевых самолетах, штурмовой авиации, вертолетах. Несмотря на то, что освоение каждого нового типа самолета – сложный и быстрый процесс.

"Конечно, сразу отказаться от эксплуатации советских летательных аппаратов мы не сможем. Поэтому наряду с F-16 в небе будут работать и МиГ-29, не исключено, что боевые способности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 — A- 10 Thunderbolt II.



"На днях обсудили с генерал-полковником Александром Сырским перспективные направления дальнейшей работы в сфере развития и укрепления авиационной компоненты Воздушных Сил и армейской авиации Сухопутных войск. И делаем все для того, чтобы наши войска были прикрыты с воздуха и чтобы враг почувствовал мощный кулак ударной авиации" ", – резюмировал Николай Олещук.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что Украине нужно больше военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики А-10 для поддержки пехоты, и самолеты, которые могут запускать крылатые ракеты большой дальности.

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