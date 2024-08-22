Командующий Воздушными силами ВСУ показал боевую работу авиации в Курской области РФ: появилось видео

Николай Олещук сообщил, что удары наносились в 20-х числах августа 2024 года.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в Курской области.

Видео опубликовано на странице Николая Олещука в Facebook.

Командующий ПС ВСУ сообщил, что удары наносились в 20-х числах августа 2024 года.

"Летчики тактической авиации Воздушных сил вместе с побратимами других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", – написал Николай Олещук.

✈️ Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области. На видео – результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20 числах августа 2024 года! Итого – к победе! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук Опубликовано Николай Олещук Четверг, 22 августа 2024 г.

Напомним, операция в Курской области дала миру понять, что ресурсы Кремля не безграничны. ТСН.ua уже писал, что Россия перебросила на Курщину, в том числе с Донецкого направления, несколько бригад – это около 5 тысяч военных. На прошлой неделе министр обороны Литвы отмечал, что Москва перебрасывает войска даже из Калининграда. Но для возобновления контроля над Курщиной России может потребоваться до 20 тысяч военных.

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