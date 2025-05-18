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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Комбат 47-й бригады подал рапорт на увольнение: Бутусов рассказал, о чем идет речь в заявлении Ширшина

Заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования, считает журналист.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Александр Ширшин

Александр Ширшин

Командир 1-го батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин заявил о намерении уволиться с должности.

Журналист Юрий Бутусов, комментируя сообщение комбата, призвал высшее военное руководство предоставить официальную оценку ситуации.

По словам Бутусова, речь идет о провальных действиях вблизи села Теткино, где подразделения ВСУ пытаются атаковать в лоб под российскими дронами, фиксирующими и поражающими украинскую технику. Журналист отмечает, что поставленные задачи не соответствуют тактической реальности, а организация операций слабая, без учета современных угроз и потребностей войска.

По мнению Бутусова, публичное заявление Ширшина — не только протест офицера, но и тревожный сигнал для армии и общества.

«Это поступок Воина и Гражданина», — подчеркивает журналист, призывая провести тщательный разбор действий командования и не увольнять, а поддержать комбата, поднявшего важный вопрос.

Что предшествовало

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин подал рапорт об освобождении от должности — он обвинил командование в дебильных задачах и неоправданной потере людей.

Об этом Ширшин написал в Facebook.

Комбат выразил надежду на свое увольнение в ближайшее время.

47 бригада выполняет задачи на Курщине с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

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