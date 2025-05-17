Комбат 47-й ОМБр подал в отставку: почему он подверг резкой критике командование ВСУ

Александр Юрьевич Ширшин

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Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин написал рапорт об освобождении от должности.

В своем сообщении в Facebook он подверг резкой критике военное командование, обвинив его в нелепых приказах, из-за которых, по его словам, безосновательно погибают украинские воины.

По словам Ширшина, ситуация на фронте, где находится его подразделение, критическая не только из-за сложных условий, но и из-за действий высшего руководства.

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«Подробнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-нибудь расскажу детали, но тупорила потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему», — написал он.

Военный отметил, что его возмущает отсутствие адекватной оценки реального положения дел на фронте, а также доминирование политических интересов над военной целесообразностью, вместо системного решения проблем в армии, командование ограничивается наказаниями и формальными расследованиями.

«Все, на что способны выговоры, расследование, наложение взысканий… „Политические“ игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались», — добавил он.

Ширшин также отметил, что надеется на скорейшее увольнение с должности и в ближайшее время готов будет предоставить детальные комментарии журналистам.

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В завершении сообщения он обратился в Генштаб ВСУ с жесткой репликой: «Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи».

Что известно об Александре Ширшине:

Александр Юрьевич Ширшин — украинский офицер, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура». Родился в июне 1994 года.

Еще за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину подписал контракт в резерве. Утром 24 февраля 2022 уже находился в своей воинской части.

В марте 2022-го попал в боевое подразделение. Начинал как оператор беспилотников, занимался дронами, параллельно овладевая функциями командира взвода. Первые боевые выезды состоялись на Херсонском направлении, в частности в районах Снигиревки и Трудолюбовки. В дальнейшем воевал на разных участках фронта на востоке Украины, в том числе оборонял Золотое в Луганской области.

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При выходе из полуокруженного Золотого его подразделение понесло потери. После ранения участвовал в освобождении Изюма в Харьковской области

В начале 2023 года Ширшин перевелся в 47-ю отдельную механизированную бригаду, где занимал должности командира роты и заместителя командира батальона. В июле 2024 года возглавил один из батальонов бригады.

Летом 2024 сообщал о потере контроля над селами Прогресс и Волче на Покровском направлении. По его словам, продвижение российских войск на 7 километров было связано, в частности, с дефицитом личного состава украинской стороны.