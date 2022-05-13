"Комбат-еб*нат": российский военный рассказал жене о зверских приказах командования (видео)

Российский военный по телефону рассказал жене о зверских приказах командования на войне против Украины. По словам оккупанта, комбат сказал бросить гранату в подвал, где прятались четверо маленьких детей.

Об этом свидетельствует запись перехвата Главного управления разведки Министерства обороны.

Россиянин рассказал историю "зачистки" оккупированного населенного пункта.

"Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уже заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидят маленьких", – сказал он.

Жена оккупанта предложила ему "упасть с танка", чтобы получить травму и уехать домой. Поскольку, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что "все отказываются".

Мужчина склоняется к мнению, что все же лучше "получить ранения, потому что все повреждения проверяют ФСБшники".

Напомним, жены российских оккупантов советуют им убивать и пытать украинских детей. Шокирующий перехват телефонного разговора оккупанта с супругой СБУ удалось произвести под Харьковом. Женщина живет в пограничном с Украиной городе, куда силой эвакуируют украинских граждан.

Читайте также: