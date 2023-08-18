Комбат Ходаковский предложил заморозить линии фронта: аналитики ISW спрогнозировали планы РФ

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский предложил высшему военному руководству РФ заморозить войну на Украине вдоль нынешней линии фронта. По прогнозам аналитиков, такая позиция была бы выгодна Кремлю.

Об этом пишет ISW.

Как отмечают аналитики, Россия не сможет свергнуть Украину военным путем в ближайшее время и что российские войска вряд ли легко оккупируют дополнительные украинские города.

"По логике Ходоковского, боевые действия необходимо заморозить – ведь в этом состоянии Украина будет достаточно ослаблена, а Россия сможет иметь большее влияние на Киев в такой ситуации", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские источники периодически говорят о том, что Кремль заинтересован в замораживании войны вдоль нынешней линии фронта по подобным причинам, а также из-за беспокойства внутриполитической стабильностью и экономическими последствиями войны.

"Однако обсуждение этого нарратива затихло из-за относительного молчания Пригожина после его мятежа и ареста Игоря Гиркина, который постоянно призывал Кремль сопротивляться фракции, стремящейся заморозить войну", — предположили аналитики.

Затягивание войны в Украине идет только в пользу РФ, поскольку разрешат российским войскам восстановиться.

"Эскалация Ходаковского от призыва к оперативной паузе к предложению, чтобы Россия заморозила конфликт, вероятно, связана с его собственным опытом недавних тактически важных наступлений Украины и ухудшением обороны российских сил в Урожайне",

– добавили в ISW.

Отметим, в ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва сити", повредив одно из зданий.

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