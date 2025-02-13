Комбат Третьей штурмовой объяснил, почему никто не хочет идти в армию

Через российские ИПСО все больше в Сети распространяются нарративы об"уклонении". В то же время в Украине также была провалена информационная политика по мобилизации.

Об этом рассказал командир противотанкового батальона 3-й ОШБ Олег "Ромаха" Романов в интервью "РБК-Украина".

"Никто, к сожалению, не захочет идти в армию, когда весь ТикТок сейчас заполнен различными дискредитациями ВСУ. TikTok в армии запрещен уже, наверное, с начала 2022 года. Это инструмент для развития и расшатывания тех или иных государств. Инструментом для распространения ИПСО. побеждать", – считает командир.

Также немаловажным фактором является и денежное довольствие. В этом аспекте враг тоже превалирует, ведь там даже на местных уровнях дают большие выплаты "новобранцам". Россиянин понимает, что подписывает контракт, получает 30 тысяч долларов и спокойно может закрыть все свои финансовые вопросы. Как отмечает Романов, в нашей стране стоит тоже находить ресурсы для денежного довольствия, это дополнительная мотивация, способствующая мобилизации.

Напомним, в Украине мужчины в возрасте 18-24 лет, которые решат вступить на военную службу по контракту, смогут занимать исключительно боевые должности.

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