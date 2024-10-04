Комбат ТрО застрелился после побега бойцов под Угледаром – журналист

По информации журналистов, 33-летний комбат застрелился 2 октября после того, как его батальон сбежал с позиций под Угледаром.
Сегодня, 4 октября, в Первомайске Николаевской области попрощались с командиром 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТрО подполковником Игорем Грибом.
В Первомайском городском совете сухо сообщили, что боец погиб "2 октября 2024 года, во время исполнения служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересам государства".
В то же время журналист Владимир Бойко утверждает, что 33-летний офицер покончил жизнь самоубийством.
"В Первомайске Николаевской области 4 октября 2024 года простились с командиром 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТрО подполковником Игорем Грибом. 33-летний комбат застрелился 2 октября после того, как его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно", – говорится в сообщении.
В комментариях журналист уточнил, что после построения личного состава комбат отпустил бойцов, а затем услышали выстрел. Никого на месте трагедии больше, якобы, никого не было.
О самоубийстве комбата также ранее сообщила военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова. По ее информации, бригада ТРО отказалась заходить на позиции вместо обессиленной 72-й бригады.
"Бойцам (72-й бригады — ред.) сказали занимать позиции. Хотя под боком 123 николаевское ТРО, которое просто отказывается заходить. Именно это подразделение должно было поддержать 72-ю в Угледаре. Но пехота ТРО где-то разбежалась. А потом еще и комбат застрелился", — написала она.
Ранее сообщалось, что около 100 бойцов 123-й бригады ТРО отказались выполнять приказ и занимать позиции у Угледара.
Напомним, 2 октября в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар.
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