Комбат ТрО застрелился после побега бойцов под Угледаром – журналист

По информации журналистов, 33-летний комбат застрелился 2 октября после того, как его батальон сбежал с позиций под Угледаром.

Сегодня, 4 октября, в Первомайске Николаевской области попрощались с командиром 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТрО подполковником Игорем Грибом.

В Первомайском городском совете сухо сообщили, что боец погиб "2 октября 2024 года, во время исполнения служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересам государства".

В то же время журналист Владимир Бойко утверждает, что 33-летний офицер покончил жизнь самоубийством.

"В Первомайске Николаевской области 4 октября 2024 года простились с командиром 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТрО подполковником Игорем Грибом. 33-летний комбат застрелился 2 октября после того, как его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно", – говорится в сообщении.

В комментариях журналист уточнил, что после построения личного состава комбат отпустил бойцов, а затем услышали выстрел. Никого на месте трагедии больше, якобы, никого не было.

О самоубийстве комбата также ранее сообщила военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова. По ее информации, бригада ТРО отказалась заходить на позиции вместо обессиленной 72-й бригады.

"Бойцам (72-й бригады — ред.) сказали занимать позиции. Хотя под боком 123 николаевское ТРО, которое просто отказывается заходить. Именно это подразделение должно было поддержать 72-ю в Угледаре. Но пехота ТРО где-то разбежалась. А потом еще и комбат застрелился", — написала она.

Ранее сообщалось, что около 100 бойцов 123-й бригады ТРО отказались выполнять приказ и занимать позиции у Угледара.

Напомним, 2 октября в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар.

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